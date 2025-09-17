Возрастное ограничение 18+

АСИ и Авито запускают серию образовательных вебинаров для малого и среднего бизнеса

19.55 Среда, 24 сентября 2025
Агентство стратегических инициатив совместно с технологической платформой Авито приступило к реализации специального образовательного блока для представителей малого и среднего предпринимательства. Инициатива стартовала 23 сентября и продлится до начала октября.

В ходе серии вебинаров участники получат практические знания о возможностях ведения бизнеса через цифровые платформы. Программа охватит ключевые аспекты коммерческой деятельности: от основ работы с клиентской базой до специфики B2B-продаж и вопросов информационной безопасности.

Особое внимание будет уделено развитию сферы услуг и гостиничного бизнеса, а также механизмам защиты пользовательских данных и поиска надежных партнеров на онлайн-площадках.

"Наша задача — показать многообразие бизнес-возможностей и перспективные направления для развития предпринимательства", — отметил Дмитрий Гавриленко, директор по связям с государственными организациями Авито. По его словам, платформа предоставляет удобные инструменты для тестирования бизнес-идей благодаря свободному доступу к регистрации, технологиям продвижения и аудитории свыше 72 миллионов пользователей.

Для предпринимателей, ориентированных на корпоративный сегмент, предусмотрена отдельная программа в рамках сервиса "Авито Бизнес 360", которая представит актуальные тренды и практические решения от ведущих B2B-экспертов.

Михаил Хомич, заместитель директора направления "Новый бизнес" АСИ и главный стратег ВЭБ.РФ, подчеркнул ценность партнерства с Авито: "Эксперты платформы обладают обширным опытом работы в различных рыночных сегментах и могут предложить эффективные инструменты для успешного ведения онлайн-бизнеса".

В рамках собственных мероприятий АСИ представит программы государственной поддержки, включая цифровую платформу "Конструкториум" для молодых предпринимателей и конкурс "Создай НАШЕ", направленный на развитие и масштабирование бизнес-проектов.

Общая образовательная программа АСИ, запущенная 8 сентября, рассчитана на два месяца и завершится 31 октября. Помимо Авито, в качестве партнеров выступают РВБ (Wildberries&Russ), Санкт-Петербургская Валютная Биржа и "Росмолодёжь.Предпринимай".

Участников ждут 24 практических онлайн-семинара с разбором реальных кейсов, интерактивными сессиями вопросов и ответов, а также возможностью формирования индивидуальных образовательных треков. Программа включает готовые алгоритмы запуска и развития бизнеса, инструкции по выходу на биржевые площадки, информацию о грантах, инвестициях и займах.

Расписание вебинаров Авито:
  • 23 сентября, 17:00-18:15 — "Авито как актуальная площадка для продаж"
  • 25 сентября, 12:00-13:15 — "Развитие бизнеса через Авито Услуги"
  • 26 сентября, 12:00-13:15 — "Вопросы безопасности на платформе"
  • 30 сентября, 12:00-13:15 — "Эффективные B2B-продажи в 2025 году"
  • 2 октября, 12:00-13:15 — "Построение бизнеса в сфере гостеприимства"

Регистрация на программу доступна на официальном сайте организаторов.

Александр Федоров © Вечерние ведомости
