Студенты разработали концепции развития мобильной связи в сельской местности

В Екатеринбурге завершился MarHR-хакатон, проходивший в рамках Национальной недели HR и рекламы в МТС Live холле. В мероприятии приняли участие 21 команда из студентов и недавних выпускников вузов и колледжей.Участникам предстояло решить реальные бизнес-задачи от компаний-партнеров в двухдневном формате. Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе цифровой экосистемы МТС, их компания предложила командам разработать концепцию продвижения и стимулирования продаж услуг связи в малых населённых пунктах Свердловской области.Победителями хакатона стали три команды: DAK, HRnovation и GOBLIN. Среди предложенных решений была идея создания приложения с элементами геймификации для материального стимулирования распространителей сим-карт и сервисов МТС, где преимущества получают многодетные семьи и жители сельской местности с большим количеством родственников.По словам директора МТС в Свердловской области Андрея Елизарова, представленные идеи будут изучены специалистами компании, а наиболее перспективные из них планируется внедрить в практику.Он также отметил, что многие из участников хакатона сами являются выходцами из малых населённых пунктов.Представитель цифровой экосистемы также пообещал, что авторы лучших идей будут взяты на работу в компанию.