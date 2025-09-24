Возрастное ограничение 18+
Более 80 тонн томатов из Астрахани поступило в Свердловскую область
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловскую область поступило более 80 тонн отечественных томатов, выращенных в Астраханской области.
Овощи привезли на плодоовощную базу Екатеринбурга, где сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора вместе со специалистами ФГБУ «ВНИИЗЖ» проверили томаты на вредителей. Все партии оказались чистыми.
«Лабораторные испытания подтвердили отсутствие опасных карантинных вредителей. Все томаты разрешены к дальнейшей продаже населению», — сказали в Россельхознадзоре.
Овощи привезли на плодоовощную базу Екатеринбурга, где сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора вместе со специалистами ФГБУ «ВНИИЗЖ» проверили томаты на вредителей. Все партии оказались чистыми.
«Лабораторные испытания подтвердили отсутствие опасных карантинных вредителей. Все томаты разрешены к дальнейшей продаже населению», — сказали в Россельхознадзоре.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Цветы из Колумбии и Нидерландов утилизировали в Екатеринбурге
24 сентября 2025
24 сентября 2025
Экспорт уральской муки с начала года вырос на 10%
16 сентября 2025
16 сентября 2025