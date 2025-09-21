Цветы из Колумбии и Нидерландов утилизировали в Екатеринбурге





— рассказал в ведомстве. «В 100 срезах роз происхождением Колумбия и в 70 срезах альстромерий, выращенных в Нидерландах, установлено наличие живых имаго карантинного вредителя — западного цветочного трипса»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге утилизировали цветы, привезённые в Свердловскую область через Литву из Колумбии и Нидерландов.Как сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, вчера, 23 сентября, вместе со специалистами ФГБУ «ВНИИЗЖ» они проверили партию цветов общим объёмом 125 624 штуки. На некоторых срезах был обнаружен вредитель.Для предотвращения распространения вредителя 170 заражённых цветов направили на утилизацию.