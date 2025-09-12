Возрастное ограничение 18+
Предприниматель из Екатеринбурга незаконно продавал семена в интернете
Фото: Вечерние ведомости
При проверке индивидуального предпринимателя из Екатеринбурга, продававшего семян овощных культур в интернете, специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили нарушения.
Как рассказали в управлении, предприниматель продавал 59 сортов и гибридов лука, моркови, огурца, сладкого перца и томатов, которые не были включены в государственный реестр сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. Продажа таких семян в соответствии с федеральным законом № 454-ФЗ «О семеноводстве» запрещена.
«По результатам мероприятия принято решение о выдаче предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований»,
– сообщили в ведомстве.
