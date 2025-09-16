Свердловское предприятие поставит кардиостимуляторы в Киргизстан





— отметил Вячеслав Ярин

Наши компании отвечают всем требованиям коллег. Переговоры ещё продолжаются, мы ожидаем заключение рядов договоров с другими предприятиями. Кроме того, рассматриваются перспективы локализации производства медицинской техники,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Уральское предприятие, специализирующееся на производстве оборудования для кардиологии, кардиохирургии, функциональной диагностики и физиотерапии, получило контракт на поставку электрокардиостимуляторов в Национальный центр кардиологии и терапии имени академика Мирсаида Миррахимова при Министерстве здравоохранения Киргизской Республики. Об этом сообщает департамент информполитики региона.По словам и.о. министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина, профильные встречи с киргизской стороной позволили уточнить ключевые требования к закупке медицинской техники. Особое внимание уделялось регистрации оборудования, возможностям сервисного обслуживания и обучению персонала.