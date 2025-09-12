Половина HR-специалистов в России использует ИИ в подборе персонала





– рассказал эксперт от Авито. «По экспертным оценкам около 50% специалистов в России используют ИИ в подборе персонала, хотя системно технологии внедрены лишь в 5% компаний. Сегодня ИИ помогает ускорять первичный скрининг резюме, повышает точность отбора и подбирает для соискателей релевантные вакансии»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Одной из тем Национального рекламного форума НРФ, который проходил в Екатеринбурге с 18 по 19 сентября, стало влияние искусственного интеллекта на российский рынок труда на фоне растущего спроса на специалистов с навыками работы с нейросетями и увеличения количества резюме от таких соискателей.По данным директора категории «Офисные профессии» Авито Работы Кирилла Пшеничных, выступавшего на форуме, востребованность специалистов, работающих с ИИ, с начала года выросла на 115%. При этом в резюме навык работы с ИИ соискатели стали включать на 129% чаще. Среди молодёжи (18-24 лет) этот показатель выше — 146%.По мнению Пшеничных, владение искусственным интеллектом становится ключевым навыком. Также внедрение ИИ в рабочие процессы привело к появлению таких профессий, как AI-тренеры и специалисты по цифровым экосистемам. Он также отметил, что искусственный интеллект перестал быть нишевым инструментом, активно внедряясь в массовые профессии, где можно автоматизировать рутинные задачи и поддерживать карьерное развитие сотрудников.В сфере рекрутинга, как отметил Кирилл Пшеничных, технологии также получают широкое распространение.По его данным, среди работающих россиян 28% используют ИИ в профессиональной деятельности, а 39% обращались к нейросетям за карьерным консультированием. Наиболее активно технологии применяют представители творческих профессий: дизайнеры увеличили упоминания ИИ в резюме на 172%, SMM-специалисты — на 114%, при этом ожидаемая проектная оплата составляет 40-50 тысяч рублей в месяц.Пшеничных убеждён, что будущее рынка труда будет определяться симбиозом человеческого опыта и искусственного интеллекта, поскольку технологии могут повышать эффективность и точность процессов, а не заменять специалистов.