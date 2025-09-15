Возрастное ограничение 18+
На 7,5 млн рублей оштрафовали «Тагилдорстрой» из-за нарушений в торгах
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле оштрафовали подрядчика, который выполнил контракт на установку флагштока и благоустройство участка вокруг него на улице Горошникова за 30 миллионов рублей. Поводом для штрафа стало нарушение антимонопольного законодательства.
Как сообщили в свердловском управлении ФАС, в торгах участвовало только одно предприятие — АО «Тагилдорстрой», что вызывало вопросы. Антимонопольная служба провела проверку и выяснила, что будущий подрядчик узнал о предстоящем аукционе на совместных совещаниях, которые проводило МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» в марте и апреле 2024 года.
В результате компании назначили штраф в размере 7,5 миллиона рублей, из которых 3,75 миллиона рублей были уплачены в льготный период.
«Управлением признан факт нарушения заказчиком в лице МКУ "Служба заказчика городского хозяйства" и участником электронного аукциона АО "Тагилдорстрой" соглашения, которое привело к созданию преимущественных условий при организации и проведении торгов в форме электронного аукциона на выполнение работ с устройством флагштока»,
– говорится в сообщении областного УФАС.
