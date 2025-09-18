В Свердловской области предложение загородных домов для аренды выросло на 45%





– рассказал Артём Кромочкин. «Сегодня крупные зарубежные управляющие компании идут по пути консолидации, стандартизируют внешний вид и оснащение объектов размещения и делают ставку на технологии. Мобильные приложения успешных УК позволяют гостям открывать двери, регулировать температуру, общаться с поддержкой и иметь доступ к дополнительным услугам, арендодателям — следить за динамикой выручки, бронированиями и сервисом»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в сентябре 2025 года объём предложения посуточных квартир вырос на 32%, а загородных домов — на 45%. Такие данные озвучили на конференции «Авито Путешествий» в четверг, 18 сентября, посвящённой рынку краткосрочной аренды недвижимости.Эти показатели превышают общероссийские темпы роста: по сравнению с сентябрем 2024 года количество посуточных объектов увеличилось на 26%, в сегменте загородного жилья прирост составил 32%.Исследователи ожидают, что к концу 2025 года объём рынка посуточной аренды достигнет 381 миллиарда рублей, что составляет рост 22% в годовом выражении. В 2028 году, согласно прогнозам, ёмкость рынка может составить 549 миллиардов рублей. При этом они отмечают, что на сегодняшний день турпоток в России приближается к пиковым показателям. По их прогнозам, количество забронированных ночей к концу 2025 года вырастет на 9,5% год к году, а средний чек — на 11,5% (с 3 900 до 4 400 рублей). Рост цен объясняют инфляцией.По данным площадки, летом 2025 года для бронирования было доступно до 500 тысяч объектов по всей России, тогда как в 2024 году – 400 тысяч. Аналитики отмечают, что предложение растёт быстрее спроса, но не исключают того, что конкуренция на рынке посуточной аренды будет усиливаться.По мнению директора «Авито Путешествий» Артём Кромочкина, рынок находится в точке, когда горизонтальное развитие не работает и нужно что-то менять на качественном уровне. Он убежден, что для дальнейшего роста требуется более тщательный выбор недвижимости, адаптация под потребности целевой аудитории и оптимизация ценовой политики. Повысить привлекательность объектов он также предлагает с помощью технологических платформ.Статистика показывает снижение загрузки объектов на фоне растущей конкуренции. В первом полугодии 2025 года заполняемость у владельцев одного объекта составила 53,5% (снижение на 1% год к году), у владельцев 2-7 объектов — 62% (-1,5%), 7-19 объектов — 64% (-2%), более 20 объектов — 71% (-5%).