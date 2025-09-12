Возрастное ограничение 18+
Почти на 12% сократилось поголовье коз и овец в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области сократилось поголовье скота. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата о состоянии животноводства в хозяйствах с января по август 2025 года.
Так, по данным службы статистики, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года поголовье овец и коз уменьшилось на 11,9%, коров – на 5,7%, крупного рогатого скота – на 2,9%. А вот птиц стало больше на 5,1%, свиней – на 0,1%. Общее количество животных, направленных на убой, составило 2,3%.
Ведомство также сообщает, что производство молока за это время увеличилось на 0,6%, а производство яиц сократилось на 0,3%.
Так, по данным службы статистики, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года поголовье овец и коз уменьшилось на 11,9%, коров – на 5,7%, крупного рогатого скота – на 2,9%. А вот птиц стало больше на 5,1%, свиней – на 0,1%. Общее количество животных, направленных на убой, составило 2,3%.
Ведомство также сообщает, что производство молока за это время увеличилось на 0,6%, а производство яиц сократилось на 0,3%.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области подвели итоги купального сезона 2025 года
10 сентября 2025
10 сентября 2025