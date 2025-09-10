Экспорт уральской муки с начала года вырос на 10%





– говорят таможенники. «В частности, темпы задают пшеничная мука, чья доля в экспорте мукомольной продукции составляет 43% по весу, поставки которой выросли на 3% в весе и по стоимости, кукурузная мука с ростом в 15 и 37% по весу и стоимости соответственно, и мука рисовая, экспорт которой вырос более чем в три раза по обоим показателям»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

С начала года уральская мукомольная промышленность отправила на экспорт 40 тысяч тонн продукции, что на 10% больше, чем в прошлом году. Такие данные Вечерним ведомостям приводит Уральское таможенное управление.Отмечается, что значительно увеличились поставки муки в страны Восточной Азии и Ближнего Востока. Также в текущем году выросли вполовину поставки пшеничной муки в Туркменистан.Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов рассказал, иностранные компании также охотно импортируют продукцию из овса. По его данным, поставки овсяных хлопьев выросли на 60% в весовом выражении – с начала года на экспорт ушло 10 тысяч тонн, а поставки овсяной муки выросли в три раза.