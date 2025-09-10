Возрастное ограничение 18+
18 поставщиков импортных овощей и фруктов в Свердловской области получили предостережения
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С начала месяца в Свердловской области сотрудниками Уральского межрегионального управления Россельхознадзора были обнаружены нарушения в работе 18 организаций-поставщиков сезонных овощей и фруктов из-за границы.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, менее чем за две недели представители ведомства направили 30 предостережений из-за того, что организации не уведомляли надзорный орган о поставках.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, менее чем за две недели представители ведомства направили 30 предостережений из-за того, что организации не уведомляли надзорный орган о поставках.
«Согласно положению о контроле подкарантинной продукции на таможне Евразийского Союза, импортер обязан незамедлительно сообщать Россельхознадзору о факте прибытия груза и предъявить продукцию для прохождения фитосанитарного контроля. Невыполнение данного обязательства грозит серьёзными последствиями. Повторное несоблюдение процедуры информирования и представления товара несёт для экспортера последствия вплоть до отказа в оформлении нового фитосанитарного сертификата»,
– предупредили в управлении.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
345 тысяч свердловских цыплят-несушек отправили в Таджикистан
10 сентября 2025
10 сентября 2025
Собак уральской таможни попотчевали некачественным кормом
05 сентября 2025
05 сентября 2025