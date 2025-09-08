На одну вакансию программиста в Свердловской области приходится 11,5 резюме

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области соискателей среди программистов стало больше, чем открытых вакансий. Об этом говорят результаты исследования hh.ru, предоставленные площадкой Вечерним ведомостям.По их данным, с начала года в России было открыто 88 тысяч вакансий для программистов и разработчиков. Почти половина из них пришлась на Москву (47%), на втором месте по спросу на IT-специалистов Санкт-Петербург (13%). В десятку регионов, где востребованы программисты также попали Свердловская область, Республика Татарстан, Новосибирская область (по 3%), Краснодарский край, Нижегородская, Ростовская, Московская и Самарская области (по 2%).В среднем на одну вакансию приходится 14 активных резюме кандидатов, что почти в два раза превышает верхний уровень нормы в 7,9 резюме на место. Однако, если же говорить о вакансиях определённого уровня, то IT-соискателей уровня senior по-прежнему не хватает – 3 резюме на вакансию. На уровне middle уже другая ситуация – 14,7 желающих на место, на уровне junior – 18,6 на вакансию.Самая высокая конкуренция среди программистов в ХМАО (40 резюме на вакансию), Ставропольском крае (38,1), Оренбургской области (28,9) и Ульяновской области (28,1). Более спокойная атмосфера в Москве (10,3), Санкт-Петербурге (13,3), Свердловской области (11,5), Новосибирской области (12,4).