Свердловская область вошла в топ регионов по зарплатам в металлургии





— отмечает директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов. «Эти цифры наглядно показывают: современное производство нуждается в квалифицированных кадрах и готово достойно оплачивать их труд»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

По итогам прошедших восьми месяцев Свердловская область вошла в число регионов с наиболее высокими средними зарплатными предложениями для специалистов металлургической отрасли. Об этом сообщают аналитики сервиса «Авито Работа», изучавшие ситуацию на рынке труда.Согласно исследованию, зуборезчики в Свердловской области могут рассчитывать на среднюю зарплату в 156 тысяч рублей в месяц при полной занятости. Аналитики объясняют это спросом и высокой конкуренцией за кадры.В целом по России наибольший спрос среди работодателей в августе 2025 года наблюдался на слесарей (12% от всех вакансий), сварщиков (11,5%) и литейщиков (11%).Также исследование показало значительный рост потребности в узкопрофильных специалистах металлургии. Так, например, спрос на гальваников увеличился более чем в два раза со средним зарплатным предложением 85 тысяч рублей. Число вакансий для сверловщиков выросло на 94% при средней зарплате около 98 тысяч рублей. Вакансии кочегаров увеличились на 69% со средней зарплатой 58 тысяч рублей.По данным команды платформы, со своей стороны квалифицированные рабочие при выборе работодателя смотрят на уровень дохода (53%), а также гибкий график работы (40%), стабильность компании (34%) и комфортные условия труда (28%).