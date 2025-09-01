Около 8,55 млн рублей сэкономили екатеринбуржцы на проезде с начала сентября





рассказали в мэрии. «Каждая транзакция для уральцев была дешевле на 9 рублей. В общей сложности горожане сэкономили около 8,55 миллиона рублей»,

С 1 сентября в Екатеринбурге скидкой при оплате проезда через СБП в наземном общественном транспорте воспользовались почти один миллион раз.Напомним, с начала месяца для тех, кто оплачивает проезд по QR-коду, он стоит на 9 рублей меньше. Ранее скидка составляла 4 рубля. Акция будет действовать до конца года.Добавим также, что с началом учебного года проезд для учащихся с 7 до 18 лет стал бесплатным.