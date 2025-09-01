Возрастное ограничение 18+
345 тысяч свердловских цыплят-несушек отправили в Таджикистан
Фото: Уральское таможенное управление
С одного из племенных птицеводческих заводов Свердловской области в Таджикистан отправили 345 тысяч цыплят-несушек.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, почти 7 тонн живого груза на сумму 7 миллионов рублей удалось оформить всего за 30 минут вместо установленных законом четырёх часов.
Всего с начала года в страны Центральной Азии через уральскую таможню было экспортировано более 20 тонн племенных цыплят общей стоимостью более 70 миллионов рублей.
