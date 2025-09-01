Возрастное ограничение 18+
Свердловская область вошла в топ-5 регионов по рынку труда
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская область область вошла в пятерку регионов-лидеров по рынку труда в рейтинге РИА Новости.
В основу исследования легли данные Росстата за 2024 год. Аналитики информационного агентства составили рейтинг, сравнивая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также ёмкость рынка труда в различных регионах России.
В тройке лидеров традиционно разместились Москва (с рейтинговым баллом 98,04), Санкт-Петербург (97,95) и Московская область (97,51). На четвёртом месте – Татарстан (86,56), а на пятом – Свердловская область (86,56). С небольшим отставанием за ней идут Башкортостан и Ленинградская область (86,41 и 86,40 соответственно). Замыкают десятку лидеров Самарская область (85,80), Новосибирская область (85,46) и Красноярский край.
В конце рейтинга: Северная Осетия (35,13), Чечня (25,99), Тыва (24,86), Дагестан (19,04) и Ингушетия (6,73).
В основу исследования легли данные Росстата за 2024 год. Аналитики информационного агентства составили рейтинг, сравнивая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также ёмкость рынка труда в различных регионах России.
В тройке лидеров традиционно разместились Москва (с рейтинговым баллом 98,04), Санкт-Петербург (97,95) и Московская область (97,51). На четвёртом месте – Татарстан (86,56), а на пятом – Свердловская область (86,56). С небольшим отставанием за ней идут Башкортостан и Ленинградская область (86,41 и 86,40 соответственно). Замыкают десятку лидеров Самарская область (85,80), Новосибирская область (85,46) и Красноярский край.
В конце рейтинга: Северная Осетия (35,13), Чечня (25,99), Тыва (24,86), Дагестан (19,04) и Ингушетия (6,73).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Менее четверти новых ЖК в Свердловской области имеют собственные школы и детские сады
03 сентября 2025
03 сентября 2025