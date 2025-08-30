Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области разработают туристические маршруты для гостей из Китая
Фото: департаменте информационной политики Свердловской области
В Свердловской области началась разработка международных туристических маршрутов, ориентированных на путешественников из Китая, стран Ближнего Востока и СНГ. Работа ведётся по поручению врио губернатора региона Дениса Паслера, сообщает департамент информационной политики региона.
Поводом для новых инициатив стало решение о введении безвизового режима между Россией и Китаем, которое вступит в силу 15 сентября. Граждане обеих стран смогут въезжать по загранпаспортам и находиться на территории до 30 суток.
Первая форсайт-сессия по созданию маршрутов уже состоялась. Организаторами выступили «Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства» и региональный департамент по развитию туризма.
Денис Паслер отметил, что безвизовый режим открывает новые возможности для региона в сфере туризма, торговли и инвестиций. По его словам, богатое культурное наследие и история области должны быть дополнены современными сервисами и инфраструктурой, чтобы обеспечить рост турпотока.
