В привезённых в Свердловскую область розах из Нидерландов нашли вредителя
Фото: Ольга Кольтенберг
В Свердловской области уничтожат розы из Нидерландов из-за вредителей, с которыми привезли срезы.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхозназдора, в партии из 159 160 роз заражёнными карантинным объектом оказались только 170 срезов. В них специалисты ВНИИЗЖ обнаружили «живое имаго западного цветочного трипса».
Разрешить к реализации такие цветы не могут.
Подчеркнём, что речь идёт об уничтожении только заражённых роз. Остальные отправятся в цветочные магазины региона.
«Согласно карантинному законодательству в целях предотвращения распространения карантинных объектов зараженная продукция подлежит уничтожению»,
– пояснили в ведомстве.
