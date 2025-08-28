«Роскадастр» и «Авито Недвижимость» заключили соглашение о сотрудничестве





Юлия Медведева © Вечерние ведомости

ППК «Роскадастр» и технологическая платформа «Авито Недвижимость» подписали соглашение об информационном взаимодействии на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Документ направлен на развитие цифровых сервисов в сфере недвижимости.Соглашение подписали заместитель генерального директора ППК «Роскадастр» Вадим Здоренко и заместитель управляющего директора «Авито» Михаил Рыженков.По словам Здоренко, развитие цифровых услуг является приоритетным направлением для обеих компаний. Это открывает перспективы для двустороннего сотрудничества, в том числе в создании инструментов анализа рынка недвижимости.В рамках соглашения стороны планируют интегрировать свои сервисы для взаимного обмена данных об объектах недвижимости, чтобы создать углублённую аналитику рынка на основе сведений о сделках и объектах.Михаил Рыженков убежден, что сотрудничество поможет пользователям «Авито Недвижимость» и Росреестра эффективнее решать жилищные вопросы и предпринимательские задачи, а также повысит прозрачность рынка недвижимости и упростит процедуры поиска и оформления сделок.