Свердловская молодёжь хочет работать в стабильных компаниях

Инфографика: hh.ru

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Стабильность и надёжность компании стали ключевым фактором при выборе работы среди молодых соискателей из Свердловской области. Такой ответ в ходе опроса hh.ru дали 63% респондентов.Не менее важным пунктом для молодёжи также стала зарплата – её упомянули 61%, возможность соблюдать баланс между работой и личной жизнью – 54%. Также среди важных критериев молодые люди назвали комфортный коллектив – 50%, честность и открытость в коммуникации с руководством – 43%, возможности для профессионального роста – 41%, свободный график посещения офиса – 40%.Меньше всего свердловскую молодёжь интересуют цели компании – 7%, возможность реализовать интересный проект – 5%, наличие экологической политики в работе компании – 2%.А отталкивает чаще всего молодых соискателей:– размытое описание вакансии, отсутствие конкретных требований и обязанностей – 73%;– постоянные переработки – 66%;– негативные отзывы сотрудников – 56%;– неэтичное общение на собеседовании – 53%;– «серая» или «чёрная» зарплата, предложение работать без оформления – 46%;– высокая текучесть кадров в компании – 45%;–длинный перечень требований и обязанностей – 42%.