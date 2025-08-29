Возрастное ограничение 18+

Свердловская молодёжь хочет работать в стабильных компаниях

09.35 Четверг, 4 сентября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стабильность и надёжность компании стали ключевым фактором при выборе работы среди молодых соискателей из Свердловской области. Такой ответ в ходе опроса hh.ru дали 63% респондентов.

Не менее важным пунктом для молодёжи также стала зарплата – её упомянули 61%, возможность соблюдать баланс между работой и личной жизнью – 54%. Также среди важных критериев молодые люди назвали комфортный коллектив – 50%, честность и открытость в коммуникации с руководством – 43%, возможности для профессионального роста – 41%, свободный график посещения офиса – 40%.

Меньше всего свердловскую молодёжь интересуют цели компании – 7%, возможность реализовать интересный проект – 5%, наличие экологической политики в работе компании – 2%.


Инфографика: hh.ru


А отталкивает чаще всего молодых соискателей:
– размытое описание вакансии, отсутствие конкретных требований и обязанностей – 73%;
– постоянные переработки – 66%;
– негативные отзывы сотрудников – 56%;
– неэтичное общение на собеседовании – 53%;
– «серая» или «чёрная» зарплата, предложение работать без оформления – 46%;
– высокая текучесть кадров в компании – 45%;
–длинный перечень требований и обязанностей – 42%.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
