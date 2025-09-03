Возрастное ограничение 18+
В кабинете «Авито Рекламы» появились расширенные настройки доступа
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С сегодняшнего дня в кабинете «Авито Рекламы» обновилась структура управления аккаунтами. Новая система позволяет рекламными агентствам управлять компаниями сразу нескольких клиентам, а также предоставлять им доступ к настройкам рекламы и статистике.
Новая система предусматривает создание одного родительского аккаунта с возможностью добавления нескольких дочерних. Между аккаунтами можно быстро переключаться, что упрощает управление, анализ и оптимизацию кампаний. Вместе с тем сотрудники агентств получают возможность оперативно оценивать эффективность рекламы и контролировать расходование бюджета.
Система предлагает различные сценарии использования. Агентство может зарегистрировать аккаунт только на себя для управления кампаниями разных клиентов в едином интерфейсе. Также возможно создание дочернего аккаунта как на собственный бизнес, так и на компанию клиента. В последнем случае для оплаты кампаний могут использоваться реквизиты рекламодателя, а при оформлении аккаунта на бизнес клиента или агентства, предоставлять рекламодателю доступ к настройкам и аналитике.
Создание дочернего аккаунта происходит в несколько шагов: во вкладке «Аккаунт» рекламного кабинета необходимо перейти в раздел «Связи», нажать «Добавить аккаунт» и выбрать тип договора – существующий или новый.
Дополнительно инструмент позволяет переводить денежные средства между связанными аккаунтами в рамках одного договора. Это дает возможность агентствам выделять отдельные бюджеты каждому клиенту из общего баланса.
