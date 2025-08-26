В Техуниверситет УГМК поступило более 300 человек





– подчеркнул директор университета Вячеслав Лапин

«Корпоративный День знаний объединяет школьников, студентов, преподавателей и предприятия, показывая, как важно с ранних лет пробуждать интерес к инженерии и готовить будущих специалистов, которые станут опорой промышленности России»,

Сегодня, 3 сентября, в Техническом университете УГМК отметили сразу два праздника: корпоративный День знаний и День рождения вуза – в этом году ему исполняется 12 лет.В рамках праздников были награждены сотрудники промышленных предприятий, получившие ученые степени, а также преподаватели, отмеченные званием «Лучший корпоративный преподаватель». Более 50 преподавателей и мастеров производственного обучения получили почетные грамоты. Кроме них, награды и премии получили студенческие команды, одержавшие победу на международном инженерном чемпионате, и их наставники из числа работников предприятий и вуза.Как отмечают в вузе за 12 лет работы университет подготовил более тысячи дипломированных специалистов для предприятий из разных регионов страны, а студенты начали получать стипендии от 10 до 30 тысяч рублей – размер выплаты зависит от успехов в учёбе, научной и общественной деятельности.В этом году в Техуниверситет поступило 319 человек – это 140 студентов очного и 179 заочного обучения на первом курсе. Они будут осваивать «Горное дело», «Металлургию», «Электроэнергетику и электротехнику», «Информатику и вычислительную технику», «Автоматизацию технологических процессов и производств», «Технологические машины и оборудование». Кроме этого, в этом году впервые прошел набор на новое направление бакалавриата — «Экономика». Общее количество учащихся вуза с 1 сентября превысило 1000 студентов.Отметим, что Технический университет УГМК – это первый частный инженерный вуз России, специализирующийся на подготовке кадров для горно-металлургической отрасли. В 2025 году, напомним, он в третий раз возглавил рейтинг региональных университетов среди высших образовательных учреждений Свердловской области по версии агентства RAEX.