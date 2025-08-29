Возрастное ограничение 18+
Паслер анонсировал новые меры поддержки для малого и среднего бизнеса
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Временно исполняющий обязанности губернатора в Свердловской области Денис Паслер анонсировал новые меры поддержки для малого и среднего бизнеса.
Так, по его словам, в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства открываются заём «Приоритет» со ставкой в размере от половины ключевой ставки Банка России и кредитный продукт «Старт», который можно взять сразу после регистрации ИП или юридического лица.
По данным Паслера, в сфере малого и среднего бизнеса региона занято 945 тысяч человек – почти каждый второй житель области.
Обещанные меры поддержки должны начать действовать в сентябре.
Так, по его словам, в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства открываются заём «Приоритет» со ставкой в размере от половины ключевой ставки Банка России и кредитный продукт «Старт», который можно взять сразу после регистрации ИП или юридического лица.
По данным Паслера, в сфере малого и среднего бизнеса региона занято 945 тысяч человек – почти каждый второй житель области.
Обещанные меры поддержки должны начать действовать в сентябре.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Малый и средний бизнес в России стал чаще пользоваться услугами для предпринимательства
29 августа 2025
29 августа 2025
Два новых сорта пшеницы и ячменя вывели свердловские учёные
29 августа 2025
29 августа 2025