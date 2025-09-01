Возрастное ограничение 18+
Менее четверти новых ЖК в Свердловской области имеют собственные школы и детские сады
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В России в среднем более четверти новых ЖК имеют собственные школы и детские сады. В Свердловской области более 75% новостроек сдаются в эксплуатацию без них.
Согласно исследованию команды «Домклик», в Москве ЖК обеспечены школами и детскими садами на 30,7% и 33,5% соответственно, в Санкт-Петербурге – на 24,2% и 27,3%. При этом, как отмечают аналитики площадки, в агломерациях столиц доля таких жилых комплексов выше – в Московской области они обеспечены школами и детскими садами на 44,6% и 47,6%, а в Ленинградской области – на 30,4% и 41,5%.
В Свердловской области доля ЖК с собственными школами – 23,3%, с собственными детскими садами – 24%.
Высокая доля новостроек со своими школами и садами также в Калининградской (53,2% и 50,6%), Нижегородской (52,5% и 53,2%), Тюменской (47,9% и 38%), Ростовской (36,6% и 43,5%) областях, Татарстане (49,3% и 55,8%), Пермском (35% и 36%) и Приморском краях (38,5% и 38,7%). Меньше всего таких «самостоятельных» жилых комплексов в Омской области (по 14,2%) и в Башкирии (по 14,9%).
Подчеркивается, что в основу анализа легли объявления о продаже квартир в новостройках в российских регионах с наиболее развитым рынком недвижимости.
Согласно исследованию команды «Домклик», в Москве ЖК обеспечены школами и детскими садами на 30,7% и 33,5% соответственно, в Санкт-Петербурге – на 24,2% и 27,3%. При этом, как отмечают аналитики площадки, в агломерациях столиц доля таких жилых комплексов выше – в Московской области они обеспечены школами и детскими садами на 44,6% и 47,6%, а в Ленинградской области – на 30,4% и 41,5%.
В Свердловской области доля ЖК с собственными школами – 23,3%, с собственными детскими садами – 24%.
Высокая доля новостроек со своими школами и садами также в Калининградской (53,2% и 50,6%), Нижегородской (52,5% и 53,2%), Тюменской (47,9% и 38%), Ростовской (36,6% и 43,5%) областях, Татарстане (49,3% и 55,8%), Пермском (35% и 36%) и Приморском краях (38,5% и 38,7%). Меньше всего таких «самостоятельных» жилых комплексов в Омской области (по 14,2%) и в Башкирии (по 14,9%).
Подчеркивается, что в основу анализа легли объявления о продаже квартир в новостройках в российских регионах с наиболее развитым рынком недвижимости.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Суд обязал власти Белоярского округа построить школу и детский сад в Косулино до 2026 года
01 сентября 2025
01 сентября 2025
90% екатеринбуржцев дожидаются распродаж перед покупкой
29 августа 2025
29 августа 2025
Спрос на аренду квартир в Екатеринбурге вырос на 11%
26 августа 2025
26 августа 2025