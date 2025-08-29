Уральцы в среднем тратят на «умные» гаджеты 16,5 тысячи рублей в год

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Аналитики «Авито Рекламы» и «Авито Товаров» опросили жителей УрФО и выяснили, что у половины есть гаджеты, относящиеся к технологиям «умного дома», а четверть собираются приобрести такие приборы.Согласно результатам исследования, у трети – 34% – дома есть «умная» колонка, ещё у 21% – «умные» бытовые приборы, 11% – освещение, по 9% – системы безопасности, розеток и удлинителей, 7% – климат-контроль, 2% – система управления жалюзи.11% опрошенных за последний год потратили на «умные» устройства – не более 3 тыс. руб., 10% – не более 5 тыс. руб., 20% – не более 10 тыс. руб., 9% – не более 15 тыс. руб., 13% – не более 30 тыс. руб., 5% – не более 50 тыс. руб., 7% – более 50 тыс. руб. В среднем уральцы тратят на технологии «умного дома» 16 551 рубль в год.Почти половина – 47% – ответили, что приобрели для себя такие гаджеты из-за их удобства, 38% – из-за возможности удалённого управления, 35% – для развлечений, 24% – чтобы избавиться от рутины, 19% – ради экономии, 17% – для безопасности жилья, 15% – из-за возможности интеграции устройств в единую систему.Отвечая на вопрос о том, что мешает им пользоваться такими технологиями или наращивать их количество, опрошенные чаще называли отсутствие необходимости и высокую стоимость – 44% и 35% соответственно. Ещё 18% объяснили это удовлетворённостью текущим набором, а 12% недоверием к технике. Для 11% препятствием стала сложность установки и настройки, для 8% – недостаток информации о возможностях «умных» устройств, для 6% – непонимание, как работают такие гаджеты, для 5% – несовместимость устройств от разных брендов.30% узнают о новинках среди устройств и технологий для «умного дома» от друзей, коллег и родственников, 21% – из рекламы на маркетплейсах и сайтах с объявлениями, 20% – из рекламы на видеоплатформах, 15% – из рекламы у блогеров, 8% – из наружной рекламы.