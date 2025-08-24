Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге разрешили поставить восемь киосков с печатной продукцией
Фото: Вечерние ведомости
В схему размещения НТО (нестационарных торговых объектов) в Екатеринбурге внесли восемь мест, где можно ставить киоски для продажи печатной продукции.
Как рассказали на официальном городском портале, новые площадки соответствуют действующим законам, включая правила благоустройства, противопожарные нормы и требования дорожной безопасности.
Всего изменения, внесённые в схему, коснулись 13 мест. Помимо восьми мест с присвоенной специализацией «печатная продукция», может появиться ещё одна локация, которая потенциально станет девятым местом для торговли печатью. Ещё два места из схемы вовсе исключили, а для двух пространств скорректировали площадь и статус.
«Предприниматели, которые хотят выбрать локацию для размещения своего НТО, могут изучить публичную карту Росреестра. На ней обозначены все необходимые данные. Информация о проводимых городом аукционах есть на официальном портале Екатеринбурга. Существующая схема размещения уральской столицы нанесена на интерактивную карту»,
– сказали в мэрии.
