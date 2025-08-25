Возрастное ограничение 18+
Следы картеля медицинских поставщиков выявила ФАС в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Федеральная антимонопольная служба сообщает об обнаружении картеля медицинских поставщиков в нескольких российских регионах, включая Москву, Северную Осетию, Ростовскую область, Свердловскую область и Ханты-Мансийский автономный округ.
ФАС подозревает, что ООО «МегаМед Корпорэйшн», ООО «РУС» и индивидуальный предприниматель заключили незаконное соглашение о ценах на поставку аппаратов ИВЛ, ультразвуковых аппаратов и других медицинских изделий, нарушив тем самым пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции
В случае доказательства вины участникам картеля грозят штрафы от 1 до 15% от оборота или до 5 миллионов рублей, согласно статье 14.32 КоАП РФ.
«Реализация предполагаемого картеля позволила его участникам заключить государственные контракты на сумму 949 201 945 рублей»,
– отмечается в сообщении службы.
