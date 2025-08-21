90% екатеринбуржцев дожидаются распродаж перед покупкой

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Исследование команды аналитиков Авито показало, что девять из десяти жителей Екатеринбурга регулярно участвуют в распродажах. В среднем на покупки со скидками екатеринбуржцы тратят 24 тысячи рублей в год.Согласно опросу, 13% респондентов покупают по скидкам практически все товары, причем среди женщин эта доля выше: 15% против 10% мужчин. При этом 17% мужчин совсем не интересуются распродажами, тогда как среди женщин таких только 9%.Наибольшей популярностью пользуются скидки на повседневную одежду — их выбирают 65% опрошенных. Далее следуют обувь – 56%, верхняя одежда – 43%, электроника и гаджеты – 30%, товары для дома и ремонта – 21%. Исследователи также отмечают, что при покупке одежды 61% респондентов планируют гардероб наперед, приобретая вещи на следующий сезон. Остальные предпочитают покупать одежду для текущего сезона.Большинство покупателей из Екатеринбурга демонстрируют осознанный подход к шопингу: 45% приобретают только действительно необходимые вещи, а 15% – товары, которые давно хотели купить. Молодёжь в возрасте 18-24 лет чаще покупает желаемые товары – 28%, и реже совершает покупки из-за необходимости – 33%.Большинство участников опроса – 37% – тратят на распродажах до 10 тысяч рублей, ещё 35% – от 10 до 30 тысяч рублей. Свыше 50 тысяч рублей тратят только 9% опрошенных. В среднем у екатеринбуржцев уходит 24 тысячи рублей в год.Более половины покупателей – 54% – заранее готовятся к распродажам: сравнивают цены, отслеживают даты акций и составляют списки покупок. Наибольшей популярностью пользуются сезонные распродажи – 38%, за ними следуют «Чёрная пятница» – 19%, и ликвидации товаров – 17%.