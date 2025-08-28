Малый и средний бизнес в России стал чаще пользоваться услугами для предпринимательства





– отметил Александр Семочкин, руководитель категорий «Деловые и хозяйственные услуги» на «Авито Услугах».

«Функция "Портфолио" способствует повышению прозрачности на рынке деловых и IT-услуг, позволяя предпринимателям заранее оценивать компетенции специалистов. В то же время исполнители получают удобный инструмент для наглядной демонстрации опыта и укрепления доверия клиентов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Команда Авито проанализировала активность малого и среднего предпринимательства и обнаружила, что бизнес стал чаще пользоваться услугами для бизнеса. Чтобы предприниматели могли сразу оценить компетенции специалиста и посмотреть примеры работ, на платформе добавили возможность создавать портфолио.По данным аналитиков площадки, только за июнь и июль текущего года почти 40% запросов предпринимателей пришлись на консультации, 34% – юридические услуги, 14% – бухгалтерию и финансы.Согласно внутреннему исследованию платформы, требования заказчиков к исполнителям становятся более конкретными. 30% клиентов считают важным иметь возможность детально сравнить предложения специалистов, а 16% отмечают полезность наличия портфолио с примерами выполненных работ. В ответ на эти потребности разработчики Авито внедрили функцию «Портфолио», которая позволяет специалистам демонстрировать свои проекты.Исполнители могут создавать до 10 тематических альбомов с визуальными материалами – от макетов и презентаций до схем IT-интеграций, указывая описание и стоимость услуг.