У надёжных работодателей появится соответствующий значок на Авито





– отметила директор по маркетингу Авито Работы Елена Котусова. «В августе рынок труда традиционно оживает: бизнес возобновляет наём, а соискатели более активно заходят на платформы поиска работы. Но многие, даже желая сменить работу, так и не решаются на реальные шаги из-за страхов и неуверенности в том, как будет на новом месте. Чтобы помочь преодолеть эти барьеры, Авито Работа запустила новый функционал, который помогает быстрее выбрать наиболее привлекательные предложения»,





– добавили в Авито. «Список компаний формируется на основе анализа внешних рыночных данных, включая авторитетные рейтинги, финансовые показатели компаний и активность на платформе, что обеспечивает объективность и достоверность оценки»,





– рассказала Елена Котусова. «Кроме того, мы разработали рекламную кампанию с историями людей, победивших свои страхи на пути к работе мечты, чтобы вдохновить на действия и показать, что всё возможно»,

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Крупные компании теперь будут помечены бейджем «Надёжный работодатель» на Авито. Об этом сообщили в пресс-службе компании.Сообщается, что значок можно найти в объявлениях и профилях активных работодателей, которые ранее проходили проверки платформы, соблюдают правила Авито Работы и поддерживают высокий уровень сервиса.Кроме того, на главной странице сервиса появилась возможность в один клик перейти к отфильтрованной выдаче предложений от крупных работодателей.Представители платформы также рассказали о разработке кампании для соискателей, цель которой помочь людям найти не просто работу, а свое место в крупной и надёжной компании, подчёркивая, что исполнения мечт возможны, если к этому стремится.