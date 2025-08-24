Возрастное ограничение 18+

Два новых сорта пшеницы и ячменя вывели свердловские учёные

10.01 Пятница, 29 августа 2025
Фото из телеграм-канала Дениса Паслера
Сотрудники Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН вывели два новых сорта ячменя и пшеницы.

Как рассказал в своём телеграм-канале врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, одним из достижений стал новый сорт ярового ячменя «Елисей». По его словам, он обладает средней урожайностью от 7 до 10 тонн с гектара, но способен выдерживать заморозки и засуху, а также устойчив к заболеваниям. Вторым достижением стал сорт яровой пшеницы «Красноуфимская 120», отличившейся высокой урожайностью – до 9 тонн с гектара, что на 30% выше стандартных показателей.

«Сейчас новые сорта свердловских учёных, успешно прошедшие апробацию на полях, переданы на государственное сортоиспытание, после чего они будут включены в государственный реестр селекционных достижений России»,

– написал Паслер.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Только 26,5% детей мигрантов в Екатеринбурге успешно сдали тест по русскому языку
