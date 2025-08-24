Возрастное ограничение 18+
Два новых сорта пшеницы и ячменя вывели свердловские учёные
Фото из телеграм-канала Дениса Паслера
Сотрудники Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН вывели два новых сорта ячменя и пшеницы.
Как рассказал в своём телеграм-канале врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, одним из достижений стал новый сорт ярового ячменя «Елисей». По его словам, он обладает средней урожайностью от 7 до 10 тонн с гектара, но способен выдерживать заморозки и засуху, а также устойчив к заболеваниям. Вторым достижением стал сорт яровой пшеницы «Красноуфимская 120», отличившейся высокой урожайностью – до 9 тонн с гектара, что на 30% выше стандартных показателей.
«Сейчас новые сорта свердловских учёных, успешно прошедшие апробацию на полях, переданы на государственное сортоиспытание, после чего они будут включены в государственный реестр селекционных достижений России»,
– написал Паслер.
