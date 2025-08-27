На Авито запустили расчет стоимости ремонта в объявлениях о продаже квартир





– рассказала руководитель категории «Ремонт и строительство» на Авито Услугах Светлана Филимонова. «Новый инструмент делает процесс выбора жилья более прозрачным. Покупатели могут сразу получить ориентир по бюджету и увидеть предложения подходящих исполнителей»,

Алиса Левина © Вечерние ведомости

На Авито добавили в объявления о продаже недвижимости новую функцию – блок с примерным расчётом стоимости ремонта под ключ и контактами подрядчиков. Об этом сообщили в пресс-службе компании.В компании отмечают, что новая функция поможет покупателям сразу оценить общие затраты на покупку и обустройство жилья, особенно учитывая исследования Авито Услуг – по данным аналитиков более 80% покупателей недвижимости планируют ремонт после покупки. При этом 60% из них еще на этапе выбора жилья хотят знать примерную стоимость работ и материалов.