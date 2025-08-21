Возрастное ограничение 18+
За два дня в Свердловскую область ввезли более десяти миллионов насекомых и клещей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В течение двух дней, с 26 по 27 августа, на территорию Свердловской области ввозили насекомых и клещей, которые будут трудиться на благо местного сельского хозяйства.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, под их контролем поступило 10 225 000 насекомых и клещей-энтомофагов. Их привезли для хозяйств, которые находятся на территории Екатеринбурга и в области.
Отмечается, что все поставки были проведены с оформлением ветеринарных сопроводительных документов. Каких-либо нарушений специалисты Россельхознадзора не нашли.
«Энтомофаги – помощники в борьбе с вредителями, активно уничтожающими урожай сельскохозяйственных культур»,
– пояснили в ведомстве.
