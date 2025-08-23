Эксперты дали шесть советов по покупке машины с пробегом

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Автомобильный эксперт и руководитель по развитию опыта частных пользователей «Авито Авто» Анастасия Докучаева поделилась рекомендациями, которые могут пригодиться начинающим автовладельцам, планирующим покупку подержанного автомобиля.. Важно понимать для чего нужен автомобиль. Для городской езды подойдут компактные модели, которые легко маневрируют во дворах и на тесных парковках. Для дальних поездок стоит рассматривать автомобили с просторным салоном, хорошей шумоизоляцией и круиз-контролем. Любители активного отдыха могут присмотреться к кроссоверам и внедорожникам с полным приводом и увеличенным клиренсом – расстоянием между дорогой и днищем автомобиля. Если машина нужна для большой семьи, то также стоит обращать внимание на вместимость каждой модели.По данным площадки, большинству покупателей первого автомобиля (41%) удается уложиться в бюджет до 300 тысяч рублей, ещё четверть тратит от 300 до 700 тысяч рублей. Однако необходимо учитывать не только стоимость самой машины, но и все сопутствующие траты. Например, переоформление документов, приобретение страховки, покупка резины и техобслуживание.Также специалист рекомендует в качестве первого автомобиля рассматривать надежные и распространенные модели, так как для них проще найти запасные части и мастеров, которые умеют их обслуживать. Помимо этого, оптимально рассматривать варианты не старше 10 лет и с пробегом до 150 тысяч километров.Если в окружении есть люди, разбирающиеся в машинах, стоит поговорить с ними, прежде чем покупать машину. Также можно нанять эксперта.Эксперт советует ещё до встречи расспросить продавца про ДТП, штрафы или аресты, а также использовалось ли авто для такси или каршеринга.После изучения истории машины Анастасия Докучаева советует обратиться в независимый сервисный центр или пригласить специалиста, который оценит состояние машины на месте. Однако, по её мнению, даже без глубоких знаний можно обратить внимание на царапины и вмятины или, например, на плохо закрывающиеся двери и капот – это, скорее всего, признаки серьёзных ДТП.Договор купли-продажи (ДКП) машины не требует нотариального заверения и составляется в свободной форме, но есть важные моменты, которые стоит учесть.В ДКП указывают:Дополнительно можно составить расписку о получении денег продавцом и акт приёма-передачи автомобиля, где фиксируется факт перехода авто новому владельцу, техническое состояние авто на момент сделки и отсутствие у сторон претензий друг к другу. Копии этих документов должны быть у обеих сторон.После подписания договора продавец должен передать покупателю ПТС, свидетельство о регистрации транспортного средства и ключи. Далее у нового владельца есть 10 дней, чтобы зарегистрировать автомобиль в ГИБДД.