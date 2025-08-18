Возрастное ограничение 18+
На Авито Путешествиях запустили гибкий поиск по датам поездки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На платформе «Авито Путешествия» представили новую функцию поиска жилья, которая позволяет подбирать варианты с учетом возможного сдвига дат поездки. В пресс-службе компании рассказали, что это первый подобный инструмент на российском рынке аренды.
По данным компании, около четверти пользователей готовы корректировать продолжительность поездки на срок до пяти дней.
«Гибкие даты помогут путешественникам сэкономить и выбрать оптимальный вариант размещения. Система подскажет, в какой период владельцы жилья предлагают скидки»,
— отметил директор «Авито Путешествий» Артем Кромочкин.
Он также подчеркнул, что в новой функции заинтересована почти треть аудитории.
«Большинство наших гостей точно знают даты поездки и не меняют их. Но 13% готовы двигать даты, если будут предложены более выгодные варианты, 11% ездят спонтанно, а 8% могут гибко распоряжаться длительностью поездки»,
– говорит Кромочкин.
