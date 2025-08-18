Возрастное ограничение 18+

На Авито Путешествиях запустили гибкий поиск по датам поездки

10.45 Среда, 27 августа 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
На платформе «Авито Путешествия» представили новую функцию поиска жилья, которая позволяет подбирать варианты с учетом возможного сдвига дат поездки. В пресс-службе компании рассказали, что это первый подобный инструмент на российском рынке аренды.

«Гибкие даты помогут путешественникам сэкономить и выбрать оптимальный вариант размещения. Система подскажет, в какой период владельцы жилья предлагают скидки»,

— отметил директор «Авито Путешествий» Артем Кромочкин.


Он также подчеркнул, что в новой функции заинтересована почти треть аудитории.

«Большинство наших гостей точно знают даты поездки и не меняют их. Но 13% готовы двигать даты, если будут предложены более выгодные варианты, 11% ездят спонтанно, а 8% могут гибко распоряжаться длительностью поездки»,

– говорит Кромочкин.


По данным компании, около четверти пользователей готовы корректировать продолжительность поездки на срок до пяти дней.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Алиса Левина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Новый фильтр на «Авито Работе» упростил поиск вакансий от крупных компаний
18 августа 2025
На главной странице Авито появился баннер на всю ширину экрана
25 августа 2025
Авито запустил беспроцентную рассрочку для покупок у частных продавцов
25 августа 2025
Спрос на павильоны и фудтраки в Екатеринбурге вырос на 82%
26 августа 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Депутат из Свердловской области арестован в Омске

Он оказался уже четвёртым членом команды экс-губернатора Буркова, оказавшимся за решёткой
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:40 Прокуратура в третий раз пытается отменить оправдательный приговор Насими Мамедову
13:21 43% родителей в уральских регионах предпочли бы частные школы для своих детей
12:22 Трамвай №8 сошёл с рельсов на Уралмаше из-за асфальта
12:04 Свердловский омбудсмен заступилась за женщину, бросившую в адрес министра фразу «Сжечь ведьму»
11:38 За сутки в полицию Екатеринбурга обратились три жертвы телефонных мошенников
11:13 В Екатеринбурге экс-начальника уголовного розыска обвиняют в мошенничестве
10:45 На Авито Путешествиях запустили гибкий поиск по датам поездки
10:39 С жителей Свердловская области стали в два раза реже снимать клещей
10:05 В Каменске-Уральском экс-полицейского обвинили в похищениях и вымогательстве
09:29 В Краснотурьинске неопытный водитель насмерть сбил ребёнка на велосипеде
20:52 Екатеринбургские врачи спасли свердловчанина, сердце которого не билось 7 минут
20:50 В сквере у музея ИЗО в Екатеринбурге начались строительные работы
20:18 В Туринске бывший директор «Теплосети» стал фигурантом двух уголовных дел
20:04 В Туринске водитель скончался за рулём
19:20 Прокуратура заставила руководство екатеринбургских дендропарков отменить плату за фото- и видеосъёмку
19:01 Больше половины из 15 свердловских пожаров понедельника случились в жилом секторе
19:00 Спрос на аренду квартир в Екатеринбурге вырос на 11%
18:43 В Серове муниципалитет оштрафовали за неправильное складирование отходов
18:38 На Авито 85% контактов приходится на продавцов с высоким уровнем сервиса
17:39 Облсуд отказал во взыскании с бывшего студента УрФУ 906 тысяч рублей за отказ от контракта с Минобороны
17:31 Спрос на павильоны и фудтраки в Екатеринбурге вырос на 82%
16:30 210 тысяч екатеринбургских школьников получат горячее питание в новом учебном году
16:14 Куратора киноклуба Ельцин-центра будут судить за посты в соцсетях
15:59 В Екатеринбурге алкоголь будут продавать в День знаний без дополнительных ограничений
15:38 В России почти на 15% вырос спрос на новые автомобили LADA
14:38 СМИ сообщают о смерти пациентки из-за аварийного отключения электричества в больнице Нижнего Тагила
Все новости Свердловской области
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
18:00 Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
Все новости России и мира
13:40 Прокуратура в третий раз пытается отменить оправдательный приговор Насими Мамедову
13:21 43% родителей в уральских регионах предпочли бы частные школы для своих детей
12:22 Трамвай №8 сошёл с рельсов на Уралмаше из-за асфальта
12:04 Свердловский омбудсмен заступилась за женщину, бросившую в адрес министра фразу «Сжечь ведьму»
11:38 За сутки в полицию Екатеринбурга обратились три жертвы телефонных мошенников
11:13 В Екатеринбурге экс-начальника уголовного розыска обвиняют в мошенничестве
10:45 На Авито Путешествиях запустили гибкий поиск по датам поездки
10:39 С жителей Свердловская области стали в два раза реже снимать клещей
10:05 В Каменске-Уральском экс-полицейского обвинили в похищениях и вымогательстве
09:29 В Краснотурьинске неопытный водитель насмерть сбил ребёнка на велосипеде
20:52 Екатеринбургские врачи спасли свердловчанина, сердце которого не билось 7 минут
20:50 В сквере у музея ИЗО в Екатеринбурге начались строительные работы
20:18 В Туринске бывший директор «Теплосети» стал фигурантом двух уголовных дел
20:04 В Туринске водитель скончался за рулём
19:20 Прокуратура заставила руководство екатеринбургских дендропарков отменить плату за фото- и видеосъёмку
19:01 Больше половины из 15 свердловских пожаров понедельника случились в жилом секторе
19:00 Спрос на аренду квартир в Екатеринбурге вырос на 11%
18:43 В Серове муниципалитет оштрафовали за неправильное складирование отходов
18:38 На Авито 85% контактов приходится на продавцов с высоким уровнем сервиса
17:39 Облсуд отказал во взыскании с бывшего студента УрФУ 906 тысяч рублей за отказ от контракта с Минобороны
17:31 Спрос на павильоны и фудтраки в Екатеринбурге вырос на 82%
16:30 210 тысяч екатеринбургских школьников получат горячее питание в новом учебном году
16:14 Куратора киноклуба Ельцин-центра будут судить за посты в соцсетях
15:59 В Екатеринбурге алкоголь будут продавать в День знаний без дополнительных ограничений
15:38 В России почти на 15% вырос спрос на новые автомобили LADA
14:38 СМИ сообщают о смерти пациентки из-за аварийного отключения электричества в больнице Нижнего Тагила
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK