На Авито Путешествиях запустили гибкий поиск по датам поездки





— отметил директор «Авито Путешествий» Артем Кромочкин. «Гибкие даты помогут путешественникам сэкономить и выбрать оптимальный вариант размещения. Система подскажет, в какой период владельцы жилья предлагают скидки»,





– говорит Кромочкин. «Большинство наших гостей точно знают даты поездки и не меняют их. Но 13% готовы двигать даты, если будут предложены более выгодные варианты, 11% ездят спонтанно, а 8% могут гибко распоряжаться длительностью поездки»,

Алиса Левина © Вечерние ведомости

На платформе «Авито Путешествия» представили новую функцию поиска жилья, которая позволяет подбирать варианты с учетом возможного сдвига дат поездки. В пресс-службе компании рассказали, что это первый подобный инструмент на российском рынке аренды.Он также подчеркнул, что в новой функции заинтересована почти треть аудитории.По данным компании, около четверти пользователей готовы корректировать продолжительность поездки на срок до пяти дней.