Спрос на аренду квартир в Екатеринбурге вырос на 11%

В июле 2025 года интерес к долгосрочной аренде жилья в Екатеринбурге увеличился на 11% по сравнению с июнем. Об этом сообщают аналитики «Авито Недвижимости».В целом по России спрос на съемное жильё за месяц вырос на 10%. Самый заметный рост интереса отметили во Владимире (+30%), Томске и Ставрополе (+28%), а также в некоторых городах Поволжья и юга России (+21%). В Москве и Санкт-Петербурге активность арендаторов выросла на 7% и 9% соответственно.В годовом выражении спрос на долгосрочную аренду по России увеличился на 2%. Однако в крупных городах показатели различаются: в Екатеринбурге +7%, в Хабаровске +34%, во Владивостоке +24%, в Челябинске и Краснодаре +20%.Объем предложений на «Авито» в июле оказался на 30% выше, чем год назад. Наиболее активно добавлялись студии (+50%) и однокомнатные квартиры (+37%).В Екатеринбурге выбор вариантов аренды вырос на 51% год к году. При этом количество студий увеличилось на 58%, «однушек» – на 52%, «двушек» – на 49%, «трешек» – на 41%.Сильнее всего предложение расширилось в Воронеже (+68%), Сочи и Челябинске (+65%), Владивостоке (+64%) и Волгограде (+62%). В Москве объем доступных квартир вырос на 26%, в Петербурге – на 19%.В среднем по России стоимость аренды за год практически не изменилась. Однако в ряде городов зафиксировано снижение: в Сочи на 14%, в Москве на 10%, в Краснодаре и Владивостоке на 11%. В Екатеринбурге цены упали на 6%, сильнее всего подешевели студии (–7%).Средняя ставка аренды в столице Урала составила 33 тыс. рублей. Для сравнения: в Москве 72 тыс., в Сочи 60 тыс., в Санкт-Петербурге и Хабаровске по 45 тыс. Самое доступное жильё в Брянске (19,5 тыс. рублей).По словам руководителя категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константина Каменева, рост предложения постепенно замедляется.«Тренд на переток собственников с рынка продажи на рынок аренды ослабевает: снижение ипотечных ставок возвращает часть продавцов на рынок "вторички". В дальнейшем при продолжении снижения ключевой ставки часть предложения может снова уйти в продажи», – отметил Каменев.