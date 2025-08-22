Спрос на павильоны и фудтраки в Екатеринбурге вырос на 82%

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Эксперты Авито проанализировали динамику рынка оборудования для бизнеса во втором квартале 2025 года и отметили тренд на общепит.По данным команды «Авито Бизнес 360», за второй квартал 2025 года наибольший рост спроса показало логистическое оборудование (25%), пищевое (16%) и торговое (5%).Среди подкатегорий выделились павильоны и фудтраки. В Кемерово спрос на них вырос в 2,5 раза, в Екатеринбурге – на 82%, в Магнитогорске – на 81%, в Казани – на 62%, в Архангельске – на 61%. В среднем интерес к этому оборудованию вырос на 25% за квартал. Также заметно выросла популярность рекламного и холодильного оборудования – на 55% и 33% соответственно.Предложение павильонов и фудтраков также продемонстрировало рост на 21%. Положительную динамику показали развлекательное оборудование (+17%) и рекламное (+12%). В сегменте пищевого оборудования лидируют холодильное (+25%), тепловое (+12%) и оборудование для производства напитков (+8%).По структуре рынка лидирует торговое оборудование – на него приходится 23% спроса и 30% предложения. Промышленное оборудование занимает вторую позицию (22% спроса, 27% предложения), пищевое – третью (18% спроса, 16% предложения).По словам руководителя направления «Оборудование для бизнеса» в Авито Бориса Мирского, тренд связан с развитием сферы общепита. Фудтраки и павильоны стали популярным форматом бизнеса среди молодых предпринимателей благодаря простоте запуска.На сегодняшний день на платформе «Авито Бизнес 360» представлено более 700 видов профессионального оборудования.