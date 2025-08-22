Возрастное ограничение 18+
Спрос на павильоны и фудтраки в Екатеринбурге вырос на 82%
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Эксперты Авито проанализировали динамику рынка оборудования для бизнеса во втором квартале 2025 года и отметили тренд на общепит.
По данным команды «Авито Бизнес 360», за второй квартал 2025 года наибольший рост спроса показало логистическое оборудование (25%), пищевое (16%) и торговое (5%).
Среди подкатегорий выделились павильоны и фудтраки. В Кемерово спрос на них вырос в 2,5 раза, в Екатеринбурге – на 82%, в Магнитогорске – на 81%, в Казани – на 62%, в Архангельске – на 61%. В среднем интерес к этому оборудованию вырос на 25% за квартал. Также заметно выросла популярность рекламного и холодильного оборудования – на 55% и 33% соответственно.
Предложение павильонов и фудтраков также продемонстрировало рост на 21%. Положительную динамику показали развлекательное оборудование (+17%) и рекламное (+12%). В сегменте пищевого оборудования лидируют холодильное (+25%), тепловое (+12%) и оборудование для производства напитков (+8%).
По структуре рынка лидирует торговое оборудование – на него приходится 23% спроса и 30% предложения. Промышленное оборудование занимает вторую позицию (22% спроса, 27% предложения), пищевое – третью (18% спроса, 16% предложения).
По словам руководителя направления «Оборудование для бизнеса» в Авито Бориса Мирского, тренд связан с развитием сферы общепита. Фудтраки и павильоны стали популярным форматом бизнеса среди молодых предпринимателей благодаря простоте запуска.
На сегодняшний день на платформе «Авито Бизнес 360» представлено более 700 видов профессионального оборудования.
По данным команды «Авито Бизнес 360», за второй квартал 2025 года наибольший рост спроса показало логистическое оборудование (25%), пищевое (16%) и торговое (5%).
Среди подкатегорий выделились павильоны и фудтраки. В Кемерово спрос на них вырос в 2,5 раза, в Екатеринбурге – на 82%, в Магнитогорске – на 81%, в Казани – на 62%, в Архангельске – на 61%. В среднем интерес к этому оборудованию вырос на 25% за квартал. Также заметно выросла популярность рекламного и холодильного оборудования – на 55% и 33% соответственно.
Предложение павильонов и фудтраков также продемонстрировало рост на 21%. Положительную динамику показали развлекательное оборудование (+17%) и рекламное (+12%). В сегменте пищевого оборудования лидируют холодильное (+25%), тепловое (+12%) и оборудование для производства напитков (+8%).
По структуре рынка лидирует торговое оборудование – на него приходится 23% спроса и 30% предложения. Промышленное оборудование занимает вторую позицию (22% спроса, 27% предложения), пищевое – третью (18% спроса, 16% предложения).
По словам руководителя направления «Оборудование для бизнеса» в Авито Бориса Мирского, тренд связан с развитием сферы общепита. Фудтраки и павильоны стали популярным форматом бизнеса среди молодых предпринимателей благодаря простоте запуска.
На сегодняшний день на платформе «Авито Бизнес 360» представлено более 700 видов профессионального оборудования.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Интерес к коммунальной технике в России вырос почти на 50%
22 августа 2025
22 августа 2025
В России почти на 15% вырос спрос на новые автомобили LADA
26 августа 2025
26 августа 2025
На главной странице Авито появился баннер на всю ширину экрана
25 августа 2025
25 августа 2025
В среднем 11 тысяч рублей в месяц откладывают жители УрФО
22 августа 2025
22 августа 2025