В России почти на 15% вырос спрос на новые автомобили LADA

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Аналитики «Авито Авто» провели исследование и выяснили, что за год спрос на новые автомобили LADA вырос на 14,7%.Как рассказали Вечерним ведомостям представители площадки, лидером по динамике этого показателя стала Vesta Cross – спрос на неё вырос на 34,4%. Самыми популярными стали модели Niva Legend Bronto, Vesta и Granta – их выбирают чаще всего, поэтому они занимают основную долю предложения: 37,7% приходится на Granta, 11,8% – на Niva Legend, 11,5% – на Vesta.Предложение с новинками отечественного автопрома тоже выросло – за год на 12,8%. Наибольший рост был замечен за моделями Largus, производство которых было перезапущено весной 2024 года. Их стало больше в 5,6 раза. Аналитики объяснили это эффектом «низкой базы». Также в 2,9 раза выросло предложение Niva Legend Bronto и в 2,4 раза – Granta Cross.Средняя цена на новые машины LADA за год снизилась на 9,2% до 1 220 000 рублей. Это произошло вследствие увеличения доли более доступных моделей. В итоге самой бюджетной машиной стала LADA Granta (1 103 500 рублей), а самой дорогой стала LADA Aura (2 799 000 рублей).