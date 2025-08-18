На главной странице Авито появился баннер на всю ширину экрана





– сказал Яков Пейсахзон. «Уровень внимания снижается, а проблема дефицита рекламного инвентаря до сих пор стоит довольно остро. В этих условиях растет спрос со стороны брендов на крупные и охватные форматы рекламы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На Авито появился новый рекламный формат на главной странице – практически во всю ширину экрана. Его видно на всех устройствах при открытии платформы.Как рассказали представители площадки, такой баннер может охватить 72 миллиона пользователей площадки в месяц. Для точной настройки того, кому будет показываться реклама, используются таргетинг и алгоритмы машинного обучения. Например, пользователям, которые ищут квартиры, будут показывать баннеры застройщиков, банковские предложения или предлагать товары для дома. Через такой баннер можно перейти как на внешний сайт, так и на страницу внутри сайта Авито.По словам директора «Авито Рекламы» Якова Пейсахзона, привлекать внимание пользователей с каждым годом становится сложнее, поэтому команда площадки старается придумывать новые способы.