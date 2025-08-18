Возрастное ограничение 18+

Авито запустил беспроцентную рассрочку для покупок у частных продавцов

14.25 Понедельник, 25 августа 2025
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
На Авито заработала беспроцентная рассрочка на покупки у частных продавцов. Функция доступна при выборе оплаты товаров до 100 тысяч рублей по частям на срок до шести недель.

В компании отмечают, они стали первой C2C-площадкой в России, на которой стала доступна рассрочка без процентов.

При выборе короткой рассрочки на шесть недель пользователю нужно будет внести первый взнос в размере 25% от стоимости покупки, после чего оставшаяся сумма распределится поровну на шесть недель. Подчеркивается, что при выборе более длительной рассрочки условия меняются. Однако первый взнос будет равен одному рублю. Так срок погашения может составлять от шести недель до полугода, при этом у клиента остаётся возможность погасить рассрочку досрочно.

Воспользоваться беспроцентной рассрочкой можно в категориях: электроника, запчасти, одежда и аксессуары, товары для дома, хобби и отдыха.

«Оплата частями становится важным инструментом финансового планирования. Она помогает пользователям совершать крупные покупки и управлять расходами более гибко. Процесс максимально удобен: одобрение заявки занимает менее трёх минут»,

– отметила директор по финансовым сервисам в Авито Татьяна Жаркова.


По её словам, внедрение рассрочки уже позволило увеличить средний чек на площадке в шесть раз. В 2025 году такой способ покупок также стал популярнее. Так, например, в текущем году количество покупок с рассрочкой в категории «Одежда и аксессуары» увеличилось более чем втрое, в «Запчастях и аксессуарах» – почти в 2,5 раза, в «Красоте и здоровье» – вдвое.

Подчеркивается, что оформить покупку частями можно только при оплате товаров с отметкой «Рассрочка». После этого нужно заполнить короткую анкету и подписать договор онлайн через SMS-код. Рассрочка активируется только после получения и проверки товара. Продавцы со своей стороны ничего не теряют – они получают всю сумму сразу после подтверждения сделки.

Беспроцентная рассрочка на Авито стала возможна благодаря партнёрству с финтех-сервисом Плайт. Ранее на площадке была доступна только «Т-Рассрочка» от Т-Банка.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
