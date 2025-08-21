Возрастное ограничение 18+
Свердловская область заняла 38-е место в рейтинге по расходам на ЖКУ и топливо
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская область оказалась в середине рейтинга российских регионов по средним расходам на ЖКУ и топливо. Исследование проводила команда аналитиков «РИА Новостей».
Так, Свердловская область заняла 38-ю строчку с расходами среднестатистической семьи 5831,8 рубля в месяц, что составляет 8,8% от потребительских расходов.
Выше в рейтинге среди регионов УрФО оказались: Ханты-Мансийский автономный округ на 13 месте, (8 049,5 руб. в месяц с долей 7,8%), Курганская область на 22 месте (5 081,1 руб., 8,2%). Ниже: Челябинская на 43 месте (4471,3 рубля в месяц с долей 9,1%), Ямало-Ненецкий автономный округ на 47 месте (10 475,7 руб., 9,3%), Тюменская область на 66 месте (5 969,6 руб., 10,6%).
На первом месте рейтинга расположилась Ингушетия (3500,5 руб. в месяц с долей 4,6%), на втором – Кабардино-Балкарская Республика (4494 руб., 6%), на третьем – Астраханская область (3741,6 руб., 6,1%).
В конце рейтинга Бурятия – 83 место (6423,3 руб. в месяц с долей 13,1%), Магаданская и Новгородская области – 84 и 85 места соответственно (11253,9 руб., 13,5% и 6611,6 руб., 13,6%).
