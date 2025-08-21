Возрастное ограничение 18+

Свердловская область заняла 38-е место в рейтинге по расходам на ЖКУ и топливо

11.16 Понедельник, 25 августа 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Свердловская область оказалась в середине рейтинга российских регионов по средним расходам на ЖКУ и топливо. Исследование проводила команда аналитиков «РИА Новостей».

Так, Свердловская область заняла 38-ю строчку с расходами среднестатистической семьи 5831,8 рубля в месяц, что составляет 8,8% от потребительских расходов.

Выше в рейтинге среди регионов УрФО оказались: Ханты-Мансийский автономный округ на 13 месте, (8 049,5 руб. в месяц с долей 7,8%), Курганская область на 22 месте (5 081,1 руб., 8,2%). Ниже: Челябинская на 43 месте (4471,3 рубля в месяц с долей 9,1%), Ямало-Ненецкий автономный округ на 47 месте (10 475,7 руб., 9,3%), Тюменская область на 66 месте (5 969,6 руб., 10,6%).

На первом месте рейтинга расположилась Ингушетия (3500,5 руб. в месяц с долей 4,6%), на втором – Кабардино-Балкарская Республика (4494 руб., 6%), на третьем – Астраханская область (3741,6 руб., 6,1%).

В конце рейтинга Бурятия – 83 место (6423,3 руб. в месяц с долей 13,1%), Магаданская и Новгородская области – 84 и 85 места соответственно (11253,9 руб., 13,5% и 6611,6 руб., 13,6%).

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
С начала августа в Свердловскую область привезли 340 тонн отечественных арбузов
21 августа 2025
СМИ сообщают о дефиците лекарств для онкобольных в Свердловской области
20 августа 2025
Интерес к коммунальной технике в России вырос почти на 50%
22 августа 2025
Под Тугулымом в ДТП с грузовиком погибли два человека
17 августа 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Депутат из Свердловской области арестован в Омске

Он оказался уже четвёртым членом команды экс-губернатора Буркова, оказавшимся за решёткой
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
12:04 В Екатеринбурге супруги незаконно получили 900 тысяч рублей за несуществующего ребёнка
11:16 Свердловская область заняла 38-е место в рейтинге по расходам на ЖКУ и топливо
10:17 Дожди, грозы и похолодание обещают синоптики в Свердловской области
09:34 На 100 тысяч рублей оштрафовали банк в Свердловской области за частые звонки должнику
09:20 На агрессивного «кавалера» из Екатеринбурга возбудили уголовное дело
18:28 В Екатеринбурге разыскивают 5-летнего мальчика, пропавшего во время прогулки в Пионерском микрорайоне
17:35 В Свердловской области обновят более 170 километров дорог к 1 сентября
17:12 В Свердловской области с начала сезона на воде погибли 29 человек
16:56 В Екатеринбурге возбудили дело после жалобы матери на удар ребёнка в поликлинике
15:21 В Нижнем Тагиле разыскивают двух детей, нуждающихся в медицинской помощи
14:21 Проект обновления екатеринбургской набережной Ольховки изменили после замечаний Паслера
13:37 Куда сходить в Екатеринбурге с 25 по 31 августа
12:27 В аэропорту Кольцово отменили и задержали десятки рейсов
11:03 Глава СК взял на контроль дело о наезде электросамоката на ребёнка в Екатеринбурге
10:51 Госавтоинспекция выявила нарушителей из свадебного кортежа на Режевском тракте
17:01 Мужчину в Екатеринбурге придавило тракторным мостом, сердце не билось 7 минут
16:08 В Екатеринбурге пенсионер трое суток лежал в траве, его спасли камеры с рекламного экрана
15:23 Свердловские боксеры завоевали медали на чемпионате России
14:51 В Свердловской области ожидаются кратковременные дожди и грозы, температура до 28°
13:44 Горели квартира, магазин и сено: пожарные ликвидировали пожары и спасли 5 человек в Свердловской области
12:18 Новые топонимы в Екатеринбурге: улицы, остановки и сквер получили названия
12:04 В Нижнем Тагиле мотоциклист погиб из-за превышения скорости
11:46 В Екатеринбурге обнаружили артиллерийский снаряд в лесу вдоль Серовского тракта
11:33 В Верхней Пышме спасённую из пожара лосиху Дашу выпустили на волю
10:57 Австралиец из Ирбита потерял 62 тысячи долларов в суде из-за недекларирования наличных
21:23 Одноглазый воронёнок ждёт в Екатеринбурге встречи с собратом по несчастью
Все новости Свердловской области
12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
18:00 Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
Все новости России и мира
12:04 В Екатеринбурге супруги незаконно получили 900 тысяч рублей за несуществующего ребёнка
11:16 Свердловская область заняла 38-е место в рейтинге по расходам на ЖКУ и топливо
10:17 Дожди, грозы и похолодание обещают синоптики в Свердловской области
09:34 На 100 тысяч рублей оштрафовали банк в Свердловской области за частые звонки должнику
09:20 На агрессивного «кавалера» из Екатеринбурга возбудили уголовное дело
18:28 В Екатеринбурге разыскивают 5-летнего мальчика, пропавшего во время прогулки в Пионерском микрорайоне
17:35 В Свердловской области обновят более 170 километров дорог к 1 сентября
17:12 В Свердловской области с начала сезона на воде погибли 29 человек
16:56 В Екатеринбурге возбудили дело после жалобы матери на удар ребёнка в поликлинике
15:21 В Нижнем Тагиле разыскивают двух детей, нуждающихся в медицинской помощи
14:21 Проект обновления екатеринбургской набережной Ольховки изменили после замечаний Паслера
13:37 Куда сходить в Екатеринбурге с 25 по 31 августа
12:27 В аэропорту Кольцово отменили и задержали десятки рейсов
11:03 Глава СК взял на контроль дело о наезде электросамоката на ребёнка в Екатеринбурге
10:51 Госавтоинспекция выявила нарушителей из свадебного кортежа на Режевском тракте
17:01 Мужчину в Екатеринбурге придавило тракторным мостом, сердце не билось 7 минут
16:08 В Екатеринбурге пенсионер трое суток лежал в траве, его спасли камеры с рекламного экрана
15:23 Свердловские боксеры завоевали медали на чемпионате России
14:51 В Свердловской области ожидаются кратковременные дожди и грозы, температура до 28°
13:44 Горели квартира, магазин и сено: пожарные ликвидировали пожары и спасли 5 человек в Свердловской области
12:18 Новые топонимы в Екатеринбурге: улицы, остановки и сквер получили названия
12:04 В Нижнем Тагиле мотоциклист погиб из-за превышения скорости
11:46 В Екатеринбурге обнаружили артиллерийский снаряд в лесу вдоль Серовского тракта
11:33 В Верхней Пышме спасённую из пожара лосиху Дашу выпустили на волю
10:57 Австралиец из Ирбита потерял 62 тысячи долларов в суде из-за недекларирования наличных
21:23 Одноглазый воронёнок ждёт в Екатеринбурге встречи с собратом по несчастью
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK