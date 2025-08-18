В среднем 11 тысяч рублей в месяц откладывают жители УрФО





– рассказал Роман Губанов. «Молодёжь активнее выходит на рынок труда – в I полугодии 2025 года количество резюме соискателей в возрасте 14-17 лет увеличилось на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а среди молодёжи 18-24 лет рост числа резюме составил 36%. Эти цифры свидетельствуют о важном тренде: современные подростки и молодые люди начинают задумываться о заработке и финансовой независимости достаточно рано. Работа для них становится не просто способом получить карманные деньги, а возможностью накопить на важные цели и получить первый профессиональный опыт»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Команды «Авито Рекламы» и «Авито Работы» опросили жителей УрФО и выяснили, сколько в среднем откладывают уральцы, на какие цели они копят и какое поколение оказалось самым активным в вопросах накоплений.Согласно результатам исследования, деньги откладывают далеко не все. Стремятся иметь накопления 58% опрошенных. Почти половина из них – 47% могут отложить не больше 5 тысяч рублей в месяц, 26% – не более 10 тысяч, 17% – не больше 30 тысяч. Более крупные суммы – до 50 тысяч рублей – откладывают 6%. В среднем уральцы накапливают по 11 182 рублей в месяц.Одна из ключевых целей сбережений – создание «финансовой подушки»: на «чёрный день» откладывают 53%. Ещё 30% копят на машину, квартиру или технику, 26% – на отдых и путешествия, по 19% откладывают просто на «всякий случай» и для пассивного дохода, 8% – на образование.Большинство хранят деньги на накопительном счёте или отдельной карте – 68%, откладывают наличные – 36%, инвестируют в ценные бумаги – 36%, используют банковские инструменты для автоматических накоплений (инвесткопилка, округление трат и другое) – 9%, хранят деньги в валюте – 3%.Отмечается, активнее всего деньги откладывают зумеры (18 – 24 лет) – среди них таких 67%, тогда как у миллениалов (25 – 34 года) доля чуть ниже — 60%, у бумеров (45 – 64 года) – 57%. По мнению директора по развитию сервиса «Авито Работа» Романа Губанова, это говорит о стремлении к финансовой самостоятельности молодых людей. Это подтверждают и другие данные.