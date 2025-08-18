Интерес к коммунальной технике в России вырос почти на 50%

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На Авито проанализировали интерес пользователей к спецтехнике во втором квартале 2025 года и выяснили, какая техника пользуется самым большим спросом.Как рассказали Вечерним ведомостям представители площадки, первое место по популярности занял грузовой транспорт с долей 25% от общего интереса – количества просмотров контактов и чатов с продавцами. В категорию грузовиков вошли автовозы, лесовозы и самосвалы. На втором месте расположилась сельхозтехника – тракторы, бороны, катки и комбайны – 24%. Третью позицию заняли седельные тягачи с показателем 12,5%. На четвёртом месте прицепы и полуприцепы – 7,6%, на пятом навесное оборудование – вибропогружатели, гидромолот, грейферы, коммунальные щетки – 5,6%.Среди конкретных видов техники наибольший интерес вызвали седельные тягачи (12,5%), тракторы (12,2%) и самосвалы (8,5%). В топ-10 также вошли полуприцепы, бортовые грузовики, мини-тракторы, экскаваторы-погрузчики, рефрижераторы, автодома и тентованные грузовики.Отмечается, что в 2025 году значительно выросла популярность коммунальной техники и навесного оборудования — на 46,2% и 40,8% соответственно по сравнению с 2024 годом. Аналитики связывают это с обновлением парка техники в муниципальных службах и развитием городской инфраструктуры.Основными покупателями спецтехники остаются компании из сфер логистики, строительства, сельского и коммунального хозяйства. Седельные тягачи и полуприцепы чаще приобретают логистические компании и крупные ритейлеры, а мини-тракторы пользуются спросом у небольших фермерских хозяйств.