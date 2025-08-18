Уральцы стали чаще сдавать старые телефоны при покупке новых





– рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе экосистемы. «В текущем году в УрФО они выросли на 63%, в среднем до 8 тыс. рублей в зависимости от бренда и модели смартфона»,





– отметил Андрей Елизаров. «Стандартизированная оценка, прозрачное документальное оформление и сочетание trade in со специальными акциями повышают доверие клиентов. В сумме эти факторы сделали программу более популярной и способствовали её быстрому росту»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Программа trade-in, когда при покупке нового телефона сдаешь старый, стала популярнее в Свердловской области. Представители цифровой экосистемы МТС в УрФО заметили, что с начала года таких покупок стало на 31,5% больше.Аналитики цифровой экосистемы связывают такую динамику с увеличением скидок на покупку новых смартфонов.Чаще всего в Свердловской области при покупке нового телефона по программе trade-in выбирали смартфоны бренда Samsung – на него приходится 86% всех покупок новых смартфонов. На Apple пришлось 6%, на Honor – 3%. Сдают уральцы также чаще всего Samsung – 54%, Apple – 12%, Realme – 7%.По словам директора филиала МТС в Свердловской области Андрея Елизарова, программа trade-in экономит время на продажу старого гаджета и снижает стоимость нового.