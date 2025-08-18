Возрастное ограничение 18+
Уральцы стали чаще сдавать старые телефоны при покупке новых
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Программа trade-in, когда при покупке нового телефона сдаешь старый, стала популярнее в Свердловской области. Представители цифровой экосистемы МТС в УрФО заметили, что с начала года таких покупок стало на 31,5% больше.
Аналитики цифровой экосистемы связывают такую динамику с увеличением скидок на покупку новых смартфонов.
Чаще всего в Свердловской области при покупке нового телефона по программе trade-in выбирали смартфоны бренда Samsung – на него приходится 86% всех покупок новых смартфонов. На Apple пришлось 6%, на Honor – 3%. Сдают уральцы также чаще всего Samsung – 54%, Apple – 12%, Realme – 7%.
По словам директора филиала МТС в Свердловской области Андрея Елизарова, программа trade-in экономит время на продажу старого гаджета и снижает стоимость нового.
Аналитики цифровой экосистемы связывают такую динамику с увеличением скидок на покупку новых смартфонов.
«В текущем году в УрФО они выросли на 63%, в среднем до 8 тыс. рублей в зависимости от бренда и модели смартфона»,
– рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе экосистемы.
Чаще всего в Свердловской области при покупке нового телефона по программе trade-in выбирали смартфоны бренда Samsung – на него приходится 86% всех покупок новых смартфонов. На Apple пришлось 6%, на Honor – 3%. Сдают уральцы также чаще всего Samsung – 54%, Apple – 12%, Realme – 7%.
По словам директора филиала МТС в Свердловской области Андрея Елизарова, программа trade-in экономит время на продажу старого гаджета и снижает стоимость нового.
«Стандартизированная оценка, прозрачное документальное оформление и сочетание trade in со специальными акциями повышают доверие клиентов. В сумме эти факторы сделали программу более популярной и способствовали её быстрому росту»,
– отметил Андрей Елизаров.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию