С начала августа в Свердловскую область привезли 340 тонн отечественных арбузов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С 1 по 19 августа в Свердловскую область привезли 340 тонн арбузов из российских регионов.
Как рассказали в региональном управлении Россельхознадзора, 160 тонн арбузов поступило из Оренбургской области, по 80 тонн – из Волгоградской и Астраханской областей, ещё 20 тонн из Ставропольского края.
Отмечается, что все партии были проверены.
«После проведенных исследований в Екатеринбургском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» в арбузах карантинные объекты не обнаружены. Вся продукция была разрешена к реализации»,
– рассказали в ведомстве.
