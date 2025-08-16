Уральские заводы, спа-центры и кофейни продают на Авито

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Уральские производства, спа-центры и кофейни продают на Авито. Представители площадки рассказали какие объекты в Свердловской области выставили на продажу.Среди крупных объектов, которые сейчас продаются на площадке, – щебеночный завод за 600 миллионов рублей. Предложение включает карьер с запасами более 120 миллионов тонн камня, производственную базу из двух фабрик с мощностью добычи свыше 3 миллионов тонн в год и две лицензии на разработку полезных ископаемых, а также новое дробильно-сортировочное оборудование и два погрузочных пути на 30 вагонов каждый.Также на площадке можно найти в продаже производство термодревесины с мощностью переработки до 150 кубометров в месяц за 225 миллионов рублей. В объявлении указано, что предприятие показывает оборот около 5 миллионов рублей при чистой прибыли 2 миллиона. Сырье поставляется из радиуса 10 километров.Кроме этого, в Свердловской области в настоящий момент продают акватермальный комплекс на берегу Верх-Невинского пруда. Его предлагают купить за 400 миллионов рублей. В стоимость входят термальные бассейны, песчаный пляж, спортплощадки, апарт-отель и гостевые домики. Объект находится в 50 минутах от Екатеринбурга.Ещё один крупный туристический проект, который сейчас продается на Авито, это эко-парк площадью 220 гектаров за 297 миллионов рублей. На территории расположены панорамные домики, водоем, СПА-зона и около 200 животных. Есть сафари-маршруты для туристов.За более скромную цену предлагается база отдыха в формате глэмпинга на берегу Рефтинского водохранилища – за неё просят 21 миллион рублей. Участок площадью 0,58 гектара взят в аренду до 2073 года с правом выкупа. На территории работают пять домиков с полным оснащением.На площадке также размещено объявление с кофейней в деловом центре в сердце Екатеринбурга, работающей в формате «кофе с собой». Её заявленная стоимость – 450 тысяч рублей. В объявлении отмечается, что работа кофейни уже налажена: есть база поставщиков и постоянные клиенты.