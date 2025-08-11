Уральцы покупают гаджеты и дубайский шоколад чаще других трендовых товаров

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Маркетологи Авито опросили жителей Уральского федерального округа и выяснили, какие трендовые товары уральцы приобретали за последний год, как часто они это делали и сколько, по их словам, на это ушло.Так, согласно итогам исследования, 29% совершали «модные покупки» раз в полгода, 18% – не более одного раза в месяц, 8% – несколько раз в месяц. Ещё 6% признались, что не могут сдержать себя от покупки всякий раз, как намечается новый тренд. Для большинства основная причина, по которой они покупают популярные товары, простой интерес – такой ответ дали 53%, 24% считают модные новинки отличным вариантом для подарка, 9% приобретают трендовые товары, замечая их у блогеров и знаменитостей, для 8% это способ быть на волне со «всеми».Большинство приобретают модные товары на онлайн площадках. 51% используют для этого сайты с объявлениями и маркетплейсы, 17% оформляют заказы через приложения и сайты конкретных магазинов, 5% делают покупки через социальные сети. Офлайн-шопингу отдали предпочтение только 25% опрошенных. При покупке 61% делают выбор, исходя из соотношения цены и качества. 38% также отметили практичность покупки, 24% – уникальность, 23% – визуальную привлекательность. Лишь 15% стремятся покупать товары, относящиеся к долгосрочным трендам.Чаще всего жители УрФО за последний год приобретали для себя популярные гаджеты – 27%, 23% назвали в числе своих покупок модные десерты – вроде дубайского шоколада, 21% – покупали трендовые аксессуары, а 18% – игрушки, в числе которых Лабубу, у 15% в списке расходов одежда с популярной символикой, ещё у 5% – коллекционные фигурки.В среднем уральцы, по их собственным заверениям, потратили на трендовые покупки 16 180 рублей за последний год: 28% назвали сумму до 5 тыс. руб., 23% – до 10 тыс. руб., 13% – до 15 тыс. руб., 9% – до 20 тыс. руб., 10% – до 30 тыс. руб., 6% – более 50 тыс. руб.О трендовых товарах жители Урала узнавали из рекламы на классифайдах (сайтах с объявлениями по типу Авито) и маркетплейсах – об этом рассказали 38% опрошенных, из рекламы в соцсетях – 35%, от друзей, коллег и родных – 33%, из рекламы на ТВ – 24%, из поисковых систем – 22%, на каналах блогеров – 21%.