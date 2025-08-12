Возрастное ограничение 18+

Спрос на вторичное жилье в Екатеринбурге вырос на 14% после снижения ключевой ставки

15.21 Пятница, 15 августа 2025
Фото: Владимир Задумин
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Интерес покупателей к квартирам на вторичном рынке в Екатеринбурге увеличился на 14% в июле 2025 года по сравнению с июнем. Об этом сообщили эксперты «Авито Недвижимости».

Главной причиной роста спроса стало снижение ключевой ставки Центробанка, которое привело к уменьшению ипотечных ставок. В результате по всей России количество сделок с жильем на вторичном рынке выросло на 20% за месяц.

Ситуация на рынке недвижимости


С начала 2025 года предложение квартир на вторичном рынке в России увеличилось на 15%. Особенно заметен рост предложений однокомнатных квартир — на 19%, и студий — на 18%. В Екатеринбурге предложение готового жилья с начала года выросло на 21%. При этом больше всего увеличилось количество студий в продаже — на 36%, однокомнатных квартир — на 28%, двухкомнатных — на 20%.
Что касается спроса, то в Екатеринбурге покупатели стали активнее искать все типы жилья: студии (+29%), трёхкомнатные квартиры (+23%), двухкомнатные (+14%) и однокомнатные (+13%).

Общероссийские показатели


По данным Роскадастра, в июле в России заключили 149,8 тысячи договоров купли-продажи жилья на вторичном рынке — это на 20% больше, чем в июне. Четверть всех сделок (26%) совершили с использованием ипотеки. За семь месяцев 2025 года в стране заключили 890 тысяч сделок с вторичным жильем, что на 8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Цены на недвижимость


Средние цены на вторичном рынке с начала года снизились на 1%. В Екатеринбурге стоимость квадратного метра составляет 135 тысяч рублей.

Самое дешевое жилье можно купить в Брянске (4,4 млн рублей за квартиру), Смоленске (4,5 млн), Астрахани и Ульяновске (по 4,6 млн). Самые дорогие квартиры продают в Москве (37,1 млн рублей), Сочи (14,3 млн) и Санкт-Петербурге (13,8 млн).

Эксперты объясняют восстановление спроса несколькими факторами: снижением ставок по ипотеке, уменьшением привлекательности банковских вкладов и действием программ господдержки в отдельных регионах. Многие потенциальные покупатели в ожидании дальнейшего снижения ставок активнее мониторят рынок и присматривают варианты для будущих покупок.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Жители Свердловской области стали чаще делиться вещами через платформу Авито
12 августа 2025
Туристы рванули на Урал и спрос на квартиры вырос наполовину
14 августа 2025
В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
08 августа 2025
Российские Nakolecax обогнали рынок по темпам роста продаж автозапчастей в Екатеринбурге
14 августа 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ДК ВИЗа в Екатеринбурге никто не захотел ремонтировать за 24 миллиона рублей
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:49 В Свердловской области запущен сервис благотворительного округления покупок по картам МТС
15:28 В Избиркоме Свердловской области определили вид бюллетеня на выборах губернатора
15:21 Спрос на вторичное жилье в Екатеринбурге вырос на 14% после снижения ключевой ставки
15:18 Импорт автомобилей в Свердловскую область вырос втрое
14:41 На стадионе «Молодость» в Красноуральске завершилась масштабная реконструкция
13:28 Проект планировки квартала в центре Екатеринбурга с новым небоскрёбом выставили на обсуждения
11:44 Главреда свердловской редакции Ura.ru оставили в СИЗО
11:12 Девять человек и кошку спасли во время пожара на улице Блюхера в Екатеринбурге
21:31 Зоопарк поздравит Екатеринбург с Днём города по-своему
20:32 Каждый третий екатеринбуржец раз в полгода перетряхивает своё старьё
20:20 Заместитель директора Ельцин-центра предстанет в суде по делу о дискредитации армии
20:09 В Ельцин Центре откроется выставка частных коллекций современного искусства
19:22 В Екатеринбурге за полгода зафиксировано более 1 400 случаев мошенничества
19:10 Туристы рванули на Урал и спрос на квартиры вырос наполовину
19:02 В Екатеринбурге заключили под стражу обвиняемого в интимной связи с несовершеннолетними
16:46 На трассе под Североуральском погиб водитель иномарки
16:34 В Первоуральске строительную фирму оштрафовали на 10 миллионов за коррупцию
16:23 Российские Nakolecax обогнали рынок по темпам роста продаж автозапчастей в Екатеринбурге
15:58 «Короткометражный» спектакль-клип о Янке Дягилевой покажут в Музее Андеграунда
14:50 В Каменске-Уральском суд обязал ритейлера выплатить более 800 тысяч рублей пострадавшей покупательнице
13:52 В Екатеринбурге продолжаются пикеты за сохранение Дома обороны
13:36 Праздничную программу Дня города в Екатеринбурге завершат фейерверком
13:14 Многодетным семьям в Серове благоустроят земельные участки
13:02 В Екатеринбурге по иску прокуратуры взыскали с дроппера свыше 300 тысяч рублей
11:58 Госавтоинспекция обнародовала список самых злостных нарушителей в Свердловской области
11:25 Сад Казанцева приглашает отметить Яблочный Спас
Все новости Свердловской области
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
Все новости России и мира
15:49 В Свердловской области запущен сервис благотворительного округления покупок по картам МТС
15:28 В Избиркоме Свердловской области определили вид бюллетеня на выборах губернатора
15:21 Спрос на вторичное жилье в Екатеринбурге вырос на 14% после снижения ключевой ставки
15:18 Импорт автомобилей в Свердловскую область вырос втрое
14:41 На стадионе «Молодость» в Красноуральске завершилась масштабная реконструкция
13:28 Проект планировки квартала в центре Екатеринбурга с новым небоскрёбом выставили на обсуждения
11:44 Главреда свердловской редакции Ura.ru оставили в СИЗО
11:12 Девять человек и кошку спасли во время пожара на улице Блюхера в Екатеринбурге
21:31 Зоопарк поздравит Екатеринбург с Днём города по-своему
20:32 Каждый третий екатеринбуржец раз в полгода перетряхивает своё старьё
20:20 Заместитель директора Ельцин-центра предстанет в суде по делу о дискредитации армии
20:09 В Ельцин Центре откроется выставка частных коллекций современного искусства
19:22 В Екатеринбурге за полгода зафиксировано более 1 400 случаев мошенничества
19:10 Туристы рванули на Урал и спрос на квартиры вырос наполовину
19:02 В Екатеринбурге заключили под стражу обвиняемого в интимной связи с несовершеннолетними
16:46 На трассе под Североуральском погиб водитель иномарки
16:34 В Первоуральске строительную фирму оштрафовали на 10 миллионов за коррупцию
16:23 Российские Nakolecax обогнали рынок по темпам роста продаж автозапчастей в Екатеринбурге
15:58 «Короткометражный» спектакль-клип о Янке Дягилевой покажут в Музее Андеграунда
14:50 В Каменске-Уральском суд обязал ритейлера выплатить более 800 тысяч рублей пострадавшей покупательнице
13:52 В Екатеринбурге продолжаются пикеты за сохранение Дома обороны
13:36 Праздничную программу Дня города в Екатеринбурге завершат фейерверком
13:14 Многодетным семьям в Серове благоустроят земельные участки
13:02 В Екатеринбурге по иску прокуратуры взыскали с дроппера свыше 300 тысяч рублей
11:58 Госавтоинспекция обнародовала список самых злостных нарушителей в Свердловской области
11:25 Сад Казанцева приглашает отметить Яблочный Спас
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK