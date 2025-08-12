Спрос на вторичное жилье в Екатеринбурге вырос на 14% после снижения ключевой ставки

Ситуация на рынке недвижимости

Общероссийские показатели

Цены на недвижимость

Интерес покупателей к квартирам на вторичном рынке в Екатеринбурге увеличился на 14% в июле 2025 года по сравнению с июнем. Об этом сообщили эксперты «Авито Недвижимости».Главной причиной роста спроса стало снижение ключевой ставки Центробанка, которое привело к уменьшению ипотечных ставок. В результате по всей России количество сделок с жильем на вторичном рынке выросло на 20% за месяц.С начала 2025 года предложение квартир на вторичном рынке в России увеличилось на 15%. Особенно заметен рост предложений однокомнатных квартир — на 19%, и студий — на 18%. В Екатеринбурге предложение готового жилья с начала года выросло на 21%. При этом больше всего увеличилось количество студий в продаже — на 36%, однокомнатных квартир — на 28%, двухкомнатных — на 20%.Что касается спроса, то в Екатеринбурге покупатели стали активнее искать все типы жилья: студии (+29%), трёхкомнатные квартиры (+23%), двухкомнатные (+14%) и однокомнатные (+13%).По данным Роскадастра, в июле в России заключили 149,8 тысячи договоров купли-продажи жилья на вторичном рынке — это на 20% больше, чем в июне. Четверть всех сделок (26%) совершили с использованием ипотеки. За семь месяцев 2025 года в стране заключили 890 тысяч сделок с вторичным жильем, что на 8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.Средние цены на вторичном рынке с начала года снизились на 1%. В Екатеринбурге стоимость квадратного метра составляет 135 тысяч рублей.Самое дешевое жилье можно купить в Брянске (4,4 млн рублей за квартиру), Смоленске (4,5 млн), Астрахани и Ульяновске (по 4,6 млн). Самые дорогие квартиры продают в Москве (37,1 млн рублей), Сочи (14,3 млн) и Санкт-Петербурге (13,8 млн).Эксперты объясняют восстановление спроса несколькими факторами: снижением ставок по ипотеке, уменьшением привлекательности банковских вкладов и действием программ господдержки в отдельных регионах. Многие потенциальные покупатели в ожидании дальнейшего снижения ставок активнее мониторят рынок и присматривают варианты для будущих покупок.