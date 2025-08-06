Возрастное ограничение 18+
Импорт автомобилей в Свердловскую область вырос втрое
Жители Свердловской области с начала года ввезли из-за рубежа свыше 260 легковых автомобилей. Это в три раза превышает показатели аналогичного периода 2024 года, сообщили в Екатеринбургской таможне.
Основную долю импорта составили китайские машины — более половины от общего количества. Поставки автомобилей из Китая выросли в пять раз по сравнению с прошлым годом. Максимальный объем импорта пришелся на июнь.
На втором месте — автомобили из Грузии, их доля составляет 18% от общего импорта. Ввоз машин из этой страны увеличился втрое.
Рост импорта отразился на доходах бюджета. Сумма таможенных платежей выросла в 3,5 раза и превысила 220 миллионов рублей. Утилизационный сбор составил более 42 миллионов рублей.
